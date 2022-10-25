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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: السوق المحلية خالية من منتجات الشامبو الجاف التي سُحبت تشغيلاتها لاحتوائها على شوائب البنزين
25/10/2022   11:00 م

“الغذاء والدواء”: السوق المحلية خالية من منتجات الشامبو الجاف التي سُحبت تشغيلاتها لاحتوائها على شوائب البنزين

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أكدَت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، خلوَ السوق من منتجات الشامبو الجاف من العلامات التجارية التي قامت شركة يونيليفير”Unilever” بسحب تشغيلات محدَّدة من منتجاتها في الأسواق الأمريكية والكندية لاحتوائها على شوائب من مادة “البنزين” المحظورة في صناعة منتجات التجميل.

وأوضحَت أنها رصدت الاستدعاء الطوعي الصادر من شركة “يونيليفير”، مالكة العلامات التجارية “Dove”، و”TRESemmé”، و”TIGI”، و”Nexxus”، و”Suave”، لعدة تشغيلات من منتجات الشامبو الجاف المصنعة قبل تاريخ أكتوبر 2021 على شكل عبوة بخاخ مضغوط من تلك العلامات التجارية.

وأكدت الهيئة أنها بالتعاون مع الشركات الصانعة والمستوردة للمنتجات، قامت بالتحقق من خلو الأسواق المحلية من هذه المنتجات. وفق “أخبار 24”.

وحذرت المستهلكين من استخدام تلك المنتجات في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى، مشددة على أنها ستواصل أعمالَها في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.

“الغذاء والدواء”: السوق المحلية خالية من منتجات الشامبو الجاف التي سُحبت تشغيلاتها لاحتوائها على شوائب البنزين

جديد المحليات
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