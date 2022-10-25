الفالح يشهد توقيع 6 مذكرات تفاهم على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

شهد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الثلاثاء)، توقيع 6 مذكرات تفاهم، وذلك على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة.
وتهدف مذكرات التفاهم، التي شملت مجالات الطاقة وجودة الحياة والصناعات الدفاعية والنقل والتقنية الحيوية والمالية، إلى تعزيز القدرات والمهارات ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاعات، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، وتوفير فرص العمل.
وكانت النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلقت اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وتُقام أعمالها على مدار 3 أيام، بمشاركة المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار. وفق “أخبار 24”.