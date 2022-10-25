غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، جدة متوجهاً إلى الرياض.
وكان في وداع خادم الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقد غادر في معية خادم الحرمين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، وسطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما غادر في معيته رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل.
#خادم_الحرمين_الشريفين يغادر #جدة متوجهاً إلى #الرياض وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة المكرمة #الأمير_خالد_الفيصل https://t.co/p5HJ0Nwyri pic.twitter.com/2lzyZ5DJIc
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 25, 2022
وفق “أخبار 24”.