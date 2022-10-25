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جديد المحليات > “هيئة العلا” تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول
25/10/2022   10:55 م

“هيئة العلا” تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن الانتهاء من أعمال تصميم الحي النموذجي الأول، وذلك ضمن مساعيها لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة للأهالي والسكان.

ويتضمن الحي الذي تبلغ مساحته 260 ألف متر مربع، أكثر من 700 قطعة أرض، تتنوع بين السكني والتجاري، فيما تمت المراعاة في تصميمه البيئة الطبيعية الثقافية المحيطة، وفق أسلوب حياتي مجتمعي متكامل، من خلال التحكم بالمساحات المتاحة بين المباني وتوفير ممرات للمشاة، وإنشاء مساحات عامة، مع زيادة رقعة المساحات الخضراء.

وتهدف الهيئة من خلال التصميم تطوير وجهة مثالية للسكن والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة، وإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث.

"هيئة العلا" تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

"هيئة العلا" تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

"هيئة العلا" تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

"هيئة العلا" تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

"هيئة العلا" تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

وفق “أخبار 24”.

“هيئة العلا” تعلن الانتهاء من تصميم الحي النموذجي الأول

جديد المحليات
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