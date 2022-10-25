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جديد المناطق > بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن
25/10/2022   10:55 م

بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع الأمير سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز والد الفقيدة والأمير سعود بن ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز شقيق الفقيدة وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وكان الديوان الملكي أعلن أمس وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

وفق “أخبار 24”.

 

بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت ممدوح ابن عبدالرحمن

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