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جديد المحليات > تعرف على خطوات حجز موعد لفحص السيارة وإصدار شهادة فحص إلكترونية
01/11/2022   4:31 م

تعرف على خطوات حجز موعد لفحص السيارة وإصدار شهادة فحص إلكترونية

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أعلنت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، إمكانية حجز موعد لفحص الأشخاص سياراتهم وإصدار شهادة الفحص إلكترونيًا، وذلك من خلال منصة الفحص الدوري.

وتأتي تلك الخدمة سعيا من مركز سلامة المركبات للارتقاء بالخدمة عبر إدارة الفحص الفني الدوري للسيارات، وذلك في جميع مواقعها.

وأوضح المركز أنه لحجز موعد يتم الدخول إلى المنصة الإلكترنية، ثم الضغط على حجز موعد، وتعبئة المعلومات الشخصية ثم المعلومات الخاصة بالمركبة، يليها نوع التسجيل، ثم الضغط على مركز الخدمة وتسجيل نوع المركبة، ونوع الفحص، ثم اختيار منطقة الفحص ومركز الفحص وتحديد الموعد.

وفق “أخبار 24”.

تعرف على خطوات حجز موعد لفحص السيارة وإصدار شهادة فحص إلكترونية

جديد المحليات
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