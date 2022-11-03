نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح معيقة للرؤية في هذه المناطق
03/11/2022   10:50 ص

طقس اليوم.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح معيقة للرؤية في هذه المناطق

+ = -
846

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

وأوضح أن تأثير الرياح سيمتد إلى الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة، و34 درجة بالرياض، و37 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و32 درجة في أبها).

طقس اليوم.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح معيقة للرؤية في هذه المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234835.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.