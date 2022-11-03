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جديد المحليات > المملكة ترحب باتفاق السلام بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية
03/11/2022   3:40 م

المملكة ترحب باتفاق السلام بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه حكومـة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطيـة، وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، من اتفـاق سلام دائم ينهي حالة الصـراع والاقتتال بين الطرفين، ويؤكد على تطلعهما لمستقبلٍ من التوافق ووحدة الصف والعمل على تنمية التعافي الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن المملكة تثمن ما تضمنه الاتفاق من تأكيد على أهمية السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وحماية العاملين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية.وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن المملكة تقدر الدور الذي لعبته دولة جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين أطراف الصراع لمدة عشرة أيام، ومساهمتها في تشجيعهم على المضي قدماً وإعلان اتفاق السلام، كـمـا تقدر جهود الاتحـاد الأفريقي فـي دعم هذه المحادثات وإنهاء الصراع في أثيوبيا.

المملكة ترحب باتفاق السلام بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية

جديد المحليات
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