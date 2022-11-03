أغلقت أمانة محافظة جدة 19 موقعاً لممارسة نشاط إعادة التدوير وبيع السكراب والخردة والحديد المستعمل على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع.
وقالت الأمانة إن عمليات الإغلاق تمت بمشاركة بلدية المليساء، حيث جرى مصادرة عدد من موازين السكراب والحديد وأنابيب الأكسجين والغاز.
وأبانت أن هذه المواقع تعمل على بيع السكراب والخردة والحديد وتدويره بطرق غير نظامية ما يسبب آثاراً صحية وبيئية جراء عمليات التدوير العشوائية في مواقع مخالفة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الأمانة أنها تواصل جهودها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة في إطار تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة والبلديات الفرعية وستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.