توقيع مذكرة تفاهُم مع شركة “نافيا” لمخطط التنقل المبتكر في وجهة البحر الأحمر

أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية” اليوم (الخميس) عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة “نافيا” الشركة الرائدة في أنظمة التنقل المستقل.
وأوضحت الشركة أن توقيع المذكرة يأتي بهدف تحقيق التزامها بتشغيل وجهة “البحر الأحمر” المستدامة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، والوصول للحياد الكربوني خلال مرحلة تشغيلها بالكامل بحلول 2030.
وتسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى دراسة وتحديد نطاق العمل الرئيسي لضمان إمكان نشر أساطيل المركبات الكهربائية المستقلة والمشتركة وكيفية دمج حلول شركة “نافيا” في إستراتيجية التنقل المستدام في وجهة البحر الأحمر لضمان تجربة المستخدم المثلى وكفاءة النقل.
وتبحث “البحر الأحمر الدولية” في الاعتماد كذلك على حلول ” NextGen” المبتكرة من قِبل شركة “نافيا” وتطبيقات النقل الجماعية ذاتية القيادة الجديدة التي تشمل الأشخاص والبضائع واستخدامها أيضاً في الخدمات اللوجستية بالموقع وغيرها من المجالات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: نهدف إلى أن نظهر للعالم أن هناك طريقة أفضل لتشكيل الأماكن التي نعيش ونعمل ونسافر إليها بشكل إيجابي، وهذا يتطلب تبني نهج متجدد للاستفادة من التقنيات الجديدة؛ نظراً للآثار السلبية التي تسببت بها وسائل التنقل التقليدية على البيئة. وفق “أخبار 24”.
وأكد باغانو أن الشركة تعمل على تطوير شبكة التنقل الأكثر شمولاً في العالم، لتنقل الأصول البرية والبحرية والجوية والضيوف والموظفين والإمدادات عبر الوجهة وخارجها، من خلال تشغيل كل شيء عبر تكنولوجيا الدفع الكهربائي والهيدروجين الخالية من الانبعاثات.