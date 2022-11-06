المملكة ترفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة “Wielkopolskie” في بولندا.
وأضافت أن ذلك جاء بعد ورود تقرير من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة، وعدم وجود تفشٍ جديد للمرض فيها.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت في الشهر الماضي رفع الحظر الذي فرض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة “Todzkie” ببولندا. وفق “أخبار 24”.