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جديد المحليات > “الضمان الصحي” يعلن تغطية تكاليف اللقاحات الشاملة للبالغين في حزمة المنافع الجديدة
06/11/2022   4:50 م

“الضمان الصحي” يعلن تغطية تكاليف اللقاحات الشاملة للبالغين في حزمة المنافع الجديدة

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كشف مجلس الضمان الصحي عن تغطية وثيقة الضمان الصحي الأساسية تكاليف اللقاحات الشاملة للبالغين، وذلك تفعيلا للرعاية الوقائية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشادات وزارة الصحة للوقاية الشاملة من العدوى.

وأوضح أن حزمة المنافع الصحية الجديدة المقدمة من مجلس الضمان الصحي تسري على جميع وثائق المستفيدين الصادرة بدءا من 1 أكتوبر 2022 فصاعدا.

وأكد أن اللقاحات تساعد على تحقيق نمط حياة صحي، لافتا إلى أن الخطوة الأولى هي تلقي اللقاح للوقاية من العدوى البكتيرية والفيروسية المنتشرة والمحافظة على المناعة لمقاومة المضاعفات المرتبطة بالأمراض، وتقليل الإصابة بالأمراض والدخول للمستشفيات. وفق “أخبار 24”.

وأشار المجلس إلى أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي عدوى المكورات الرئوية (عدوى الأذن والجيوب الأنفية والعدوى الرئوية وعدوى مجرى الدم والتهاب السحايا)، وكذلك عدوى السعال الديكي، والخناق (عدوى الأنف والحلق الخطيرة)، والكزاز.

“الضمان الصحي” يعلن تغطية تكاليف اللقاحات الشاملة للبالغين في حزمة المنافع الجديدة

جديد المحليات
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