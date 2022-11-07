برئاسة مشتركة بين ولي العهد والرئيس المصري.. قمة “الشرق الأوسط الأخضر” تنطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، برئاسة مشتركة بين ولي العهد والأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وبرعاية ولي العهد، تنطلق فعاليات القمة بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وأفريقيا، والشركاء الدوليون.
وكان ولي العهد قد استضاف النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في أكتوبر 2021م. وأتاحت القمة إجراء أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، حيث اتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وتقدم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خارطة طريق طَموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، ما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
وتمكّن المبادرة من إيجاد فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، ما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الدول المشاركة في القمة إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.