“السياحة السعودية” تعزز حضورها في معرض سوق السفر العالمي WTM في لندن

عززت الهيئة السعودية للسياحة حضورها في معرض السفر العالمي WTM والذي يٌقام في لندن على مدار 3 أيام، من خلال افتتاح جناحها الخاص بالمعرض بمعية أكثر من 40 شريكاً من منظومتها.
ويقدم جناح الهيئة لمحات متنوعة عن أجمل المنتجعات في البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحجر بمحافظة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها، مُسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي، كما يستقبل المقهى السعودي ضيوفَه احتفاءً بعام القهوة السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد الدين، أن الهيئة حريصة على المشاركة في مثل تلك الملتقيات والمعارض؛ لفتح آفاق جديدة، وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية؛ لجذب شرائح أكبر من الأسواق ذات الأولوية.
ونوه إلى أن الهيئة تسعى إلى دعم القطاع السياحي الخاص لتنمية الوجهة السعودية ورفع عدد الزيارات من داخل وخارج المملكة؛ بصفته شريكاً رئيسياً لمنظومة السياحة السعودية في تنفيذ وإنجاح الباقات والبرامج.
وفق “أخبار 24”.