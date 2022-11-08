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جديد المحليات > “السعودية للتموين” تحقق 150 مليون ريال أرباحًا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022
08/11/2022   12:11 م

“السعودية للتموين” تحقق 150 مليون ريال أرباحًا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022

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كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين عن تحقيقها أرباحًا بلغت 150 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة بخسائر 32.1 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

ولفتت إلى أن أرباح الربع الثالث من العام الجاري وحدها كانت 71.2 مليون ريال، وذلك بزيادة في الأرباح بنسبة 63.7 % أي 27.7 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

وأرجعت الشركة نتائج تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن المبيعات نتيجة للزيادة في تشغيل الرحلات والقطاعات الأخرى، وكذلك انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 19.5 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت 1022.5 مليون ريال، مقابل 828 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 43.5 مليون ريال بما يعادل 5.3% من رأس المال.  وفق “أخبار 24”.

“السعودية للتموين” تحقق 150 مليون ريال أرباحًا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022

جديد المحليات
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