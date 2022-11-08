اليوم .. “بدر ربيع الآخر” يزين سماء الوطن العربي

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن القمر البدر لشهر ربيع الآخر سيزين سماء الوطن العربي، وتحديدًا بعد غروب شمس اليوم (الثلاثاء).
وأضافت أن القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت مكة بالتزامن مع خسوف كلي غير مشاهد في الوطن العربي.
وأضافت أن القمر سيشرق بعد غروب الشمس وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير.
وأكدت أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس، وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، إذ سيحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة، في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على الموقع الجغرافي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن القمر سيشرق خلال الليالي المقبلة متأخرًا بنحو الساعة كل يوم، ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.