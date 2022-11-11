المملكة تفوز بـ3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

توَّج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في دورته الـ22، الأعمال الفائزة بجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية، ورؤساء ومقرري لجان التحكيم.
وحصد التلفزيون السعودي جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة، فيما فاز الفيلم الوثائقي الأردني “أصحاب الهمم” بأفضل فيلم إنتاج تلفزيوني عربي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على المركز الأول في جائزة منسقي التبادلات الإخبارية 2022م، وجاءت شبكة الإعلام العراقي ثانية.
وحصد قسم التنسيق بالإذاعة العراقية جائزة التبادلات البرامجية، فيما نال قسم التنسيق في الإذاعة الفلسطينية جائزة التبادل الإخباري والتنسيق بالإذاعة العراقية على جائزة “تبادلات الكلاود”.
وفي مسابقات برامج التبادل الإذاعي فاز برنامج “استنزاف” من الإذاعة المصرية بالمركز الأول، وتناصف الجائزة الثانية برنامجا: “هجرة العقول” من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، و”الأدمغة المهاجرة بين الحاجة والحنين” من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام. وفق “أخبار 24”.
وحول موضوع “أعلام الدراما الإذاعية في الوطن العربي”، حصد برنامج “رحلة في عالم” للمخرج علي محمود الجائزة الأولى، وحصل برنامج “أعلام الدراما” الإذاعية في الوطن العربي، على المركز الثاني.