يعود تاريخها إلى 90 ألف عام.. إطلاق مشروع تفعيل مواقع تيماء التراثية (صور)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الجمعة، عن تفعيل أبرز المواقع التراثية بمحافظة تيماء، ويشمل ذلك واحة تيماء التاريخية وتجديد مركز التجارة القديم، وإعادة ترميم “معبد صلم القديم” وسوق الناجم وبئر هداج، وقصر الرمان.
وسيتم إحياء “سوق الناجم” مع رواد الأعمال، باعتباره القلب الاقتصادي والتجاري لتيماء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الصناعات التراثية والمنشآت الصغيرة؛ لا سيما تجارة المنتجات الفنية ومنتجات الحرف المحلية، من خلال زيادة أعداد الزوار وتعزيز العائد الاقتصادي.
ويعود تاريخ “معبد صلم القديم” إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ وهو عبارة عن مبنى حجري يطل على بحيرة قديمة، فيما يقع “بئر هداج” في وسط الواحة، وقد كان يخدم قديماً أعداداً كبيرة من السكان والمسافرين، كما تم ترميم قصر الرمان الذي يعود بناؤه إلى عام 1919 وسمي على اسم حاكم تيماء في ذلك الوقت.
وتقع محافظة تيماء، على بعد 200 كم شمال شرق محافظة العلا، حيث تعد أحد أهم وأقدم المراكز التجارية في طرق التجارة القديمة، ويعود تاريخها إلى نحو 90 ألف عام، حيث تعد متحفاً للتراث والإبداع الإنساني في التجارة والثقافة.
وفق “أخبار 24”.