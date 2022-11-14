استعداداً لتدفق جماهير كأس العالم.. أمير الرياض يدشن الصالتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين) الصالتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل دخول مشجعي كأس العالم إلى المملكة.
وقال الأمير فيصل بن بندر، خلال الافتتاح، إن هذه الخطوة تعكس العطاء الملموس من هذه الدولة لأبنائها، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينظران لهذه الإنجازات بعين التقدير والاعتبار.
من جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر لـ”أخبار 24″ أن الصالتين الجديدتين تم تجهيزهما لخدمة المشجعين، بالإضافة إلى تجهيز المنفذ الحدودي والطرق الموصلة له بتجهيزات عالية، وتسهيل رحلات ترددية مجانية من منطقة الأحساء إلى الحدود مع دولة قطر.
وأضاف أن المملكة تهدف إلى التحول لمركز لوجستي عالمي معتمد على بنية تحتية قوية واستثمارات تصل إلى مليار ريال في القطاعين البحري والجوي.