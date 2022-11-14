“البحر الأحمر الدولية” تعلن عن شراء أسطول من الحافلات الكهربائية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لوجهتي البحر الأحمر وأمالا عن شراء أسطول من الحافلات الكهربائية والتي تمثل المرحلة الأولى من تبنيها لشبكة تنقل ذكي ومستدام في الوجهة.
وأوضحت أنها بتوقيعها اتفاقيات مع شركات رائدة في التنقل الكهربائي الذكي، والتي تتمثل في إليكترومين و”Energy International Corporation” أصبحت أول مالك لأسطول حافلات ذكية محايدة للكربون في المملكة، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية في قطاع النقل السعودي وتصنيع السيارات.
وسيضم الأسطول نوعين من المركبات لتوفير خدمة نقل منتظمة ومجدية لموظفي الوجهة من مقر سكنهم في مدينة الموظفين وإلى مقر عملهم ضمن الوجهة، كما سيشمل مركبات صغيرة يبلغ المدى الذي تقطعه 250 كلم ومركبات أكبر يبلغ مداها 350 كلم حينما يكون شحن المركبة مكتملاً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أنهم أخذوا على عاتقهم مهمة إرساء معايير جديدة للتنمية المتجددة، وسيواصلون خططهم بعمليات تشغيلٍ محايدة للكربون. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الرئيسية لشحن المركبات الكهربائية الذكية ومرافق الصيانة، كما أنها استثمرت في تدريب وتأهيل العديد من الكفاءات الوطنية الشابة للإشراف على تشغيل وصيانة تلك المرافق وأسطول المركبات المبتكرة بالكامل.