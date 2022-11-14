بإطالة الأوتار وقص العظم.. إنهاء معاناة طفل مع المشي في بريدة

تمكن فريق طبي متخصص بجراحة المفاصل والعظام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة طفل يعاني من تشوه ملحوظ بالقدمين.
وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي بعد عمل الفحوصات المخبرية المطلوبة، حيث تبين أن الطفل الذي يبلغ من العمر 7 أعوام يعاني من انحراف وتشوه شديد بالقدمين ما يجعله غير قادر على المشي الاعتيادي أو ارتداء الأحذية.
وأجرى الفريق العملية الجراحية مبتدئاً بالقدم اليمنى ثم اليسرى، حيث تمت إطالة متعددة للأوتار ونقل بعض الأوتار وقص عظمي حسب الحاجة، ومن ثم إعادة توجيه العظام إلى الوضعية الطبيعية وتثبيتها بأسياخ معدنية خاصة. وفق “أخبار 24”.
ونوه تجمع القصيم الصحي إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى برفقة ذويه بعد استقرار حالته الصحية.