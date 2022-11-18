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جديد المحليات > “مانجا” توقِّع اتفاقية مع شركة “دايناميك بلاننج” للحصول على تراخيص “جريندايزر”
18/11/2022   10:59 ص

“مانجا” توقِّع اتفاقية مع شركة “دايناميك بلاننج” للحصول على تراخيص “جريندايزر”

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وقَّعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” أمس (الخميس)، اتفاقية مع شركة “دايناميك بلاننج” المالكة لحقوق “جريندايزر”؛ لإسناد حقوق التراخيص لـ”مانجا” واستخدامها في المدن والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج عصام بخاري، أن “مانجا” سبق أن حققت شراكات ناجحة مع شركات يابانية عريقة في مجال الرسوم المتحركة والألعاب والتدريب كـ توي إنميشن، وسكوير إينكس، وكادوكاوا، ومجموعة سيميتو، وعدد من الشركات؛ مما أدى إلى كسب هذه الثقة العالمية وتسجيل نجاحات متعددة.

وأشار إلى أن هذا الترخيص يدفع شركة مانجا للإنتاج لتعزيز ودعم صناعة المحتوى الإبداعي؛ لافتاً إلى أن مانجا حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة في الإنتاج حول العالم من أفلام ومسلسلات، إلى جانب تدريب أكثر من 500 موهبة وطنية مع شركاء الشركة العالميين. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، جدد المنتج التنفيذي في شركة دايناميك بلاننج، إيتشانو ناجاي، ثقة الشراكة مع مانجا للإنتاج، مؤكداً أن “جريندايزر” سيكون قادراً على تطوير قطاع الأعمال الترفيهية بطريقة تلبِّي احتياجات المعجبين.

“مانجا” توقِّع اتفاقية مع شركة “دايناميك بلاننج” للحصول على تراخيص “جريندايزر”

جديد المحليات
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