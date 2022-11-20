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جديد المحليات > بمخيمات وفعاليات متعددة ومجانية.. بوليفارد كأس العالم بالأحساء يبدأ اليوم استقبال المشجعين
20/11/2022   1:29 م

بمخيمات وفعاليات متعددة ومجانية.. بوليفارد كأس العالم بالأحساء يبدأ اليوم استقبال المشجعين

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تعددت مواقع نقل المباريات والفعاليات المصاحبة لكأس العالم في الأحساء، منها بوليفارد كأس العالم، في القلعة التراثية لأمانة الأحساء.

ويضم البوليفارد عدة مطاعم ومقاهٍ، مع مخيم كأس العالم بمساحة 1400م2 يتسع لأكثر من 400 فرد، وشاشة كبيرة لنقل جميع مباريات المونديال، والدخول مجاناً لكل مكان في البوليفارد باستثناء مخيم كأس العالم بمبلغ رمزي. وفق “أخبار 24”.

كما يشتمل البوليفارد على مخيم ألعاب الكترونية وألعاب متنوعة للأطفال.

وقال المشرف العام لبوليفارد كأس العالم، فيصل القحطاني، إن الافتتاح والدخول يبدأ من اليوم (الأحد) الموافق 20 نوفمبر.

بمخيمات وفعاليات متعددة ومجانية.. بوليفارد كأس العالم بالأحساء يبدأ اليوم استقبال المشجعين

جديد المحليات
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