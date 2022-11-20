مسؤول كوري: ولي العهد أول ضيف يلتقي الرئيس في المقر الجديد ويزور غرفة المعيشة

كشف مسؤول حكومي كبير في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، عن المكان الذي أجرى فيه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، محادثاته مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك – يول.
وذكر المسؤول، لــ”وكالة يونهاب للأنباء”، أن ولي العهد زار مقر الإقامة الرئاسي الجديد “ليون سيوك” في سيئول كأول ضيف أثناء زيارته كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي، مضيفا أن ولي العهد قال حينها إنه تشرف بدعوته من الرئيس وزوجته إلى المكان الذي يعيشان فيه.
وأضاف أن “يون سيوك” عقد محادثات موسعة مع ولي العهد بحضور كبار المسؤولين من البلدين، لمدة نحو 40 دقيقة في صالة الاستقبال، ثم عقد المحادثات الفردية معه لمدة نحو 40 دقيقة في غرفة المعيشة والحديقة في مقر الإقامة الرئاسي.
وقال مصدر بالمكتب الرئاسي الكوري إنه يبدو أنه سيكون من النادر زيارة ضيف غرفة المعيشة، وهي المكان الخاص للرئيس وزوجته، في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ولي العهد أكد خلال محادثاته مع رئيس كوريا الجنوبية حرص المملكة الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق مع الجانب الكوري بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، كما شهدت زيارة ولي العهد كوريا الجنوبية توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بـ 26 مشروعا بين البلدين، بقيمة 30 مليار دولار.