مؤتمر المناخ يعلن إنشاء صندوق لتعويض الخسائر.. والأمم المتحدة: “كوب 27” فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات

أصدر مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد بمصر، إعلانا ختاميا اليوم (الأحد) يحث على خفض “سريع” لانبعاثات غازات الدفيئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية.
وأقر الإعلان الختامي لمؤتمر كوب27 في شرم الشيخ بالإجماع بعد يوم أخير من المفاوضات الماراثونية بعدما انتقده بعض الأطراف معتبرين أن أهدافه ليست طموحة بصورة كافية.
صندوق تعويض الخسائر
وأقر المندوبون، خلال جلسة عامة ختامية فجر اليوم في شرم الشيخ على البحر الأحمر، إنشاء صندوق لتعويض “الخسائر والأضرار” التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.
وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري المندوبين من نحو 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم.
وأكد شكري أنها تعكس “توازنات دقيقة” و”الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن” في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.
وكاد ملف “الخسائر والأضرار” يُفشِل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض. وفق “أخبار 24”.
وستحدد تفاصيل هذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة.
فشل خطة خفض الانبعاثات
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة “لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.
وأكد غوتيريش أن الكوكب لا يزال في قسم الطوارئ، مشددا على الحاجة إلى خفض جذري للانبعاثات الآن، ولفت إلى أن هذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا.