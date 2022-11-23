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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح بمكة والمدينة والمرتفعات.. وضباب بالأجزاء الشمالية والساحلية
23/11/2022   8:37 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح بمكة والمدينة والمرتفعات.. وضباب بالأجزاء الشمالية والساحلية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، وكذلك مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية والقريات وطريف، وسواحل المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و27 درجة بالرياض، و28 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و22 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح بمكة والمدينة والمرتفعات.. وضباب بالأجزاء الشمالية والساحلية

جديد المحليات
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