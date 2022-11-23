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جديد المحليات > ارتبطت بمسيرة حجاج بيت الله.. “التراث” تنظم “فعاليات درب زبيدة” بمدينة فيد التاريخية
23/11/2022   8:36 ص

ارتبطت بمسيرة حجاج بيت الله.. “التراث” تنظم “فعاليات درب زبيدة” بمدينة فيد التاريخية

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تستعد هيئة التراث لتنظيم “فعاليات درب زبيدة”، في مدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل، من 24 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل؛ وذلك بهدف الاحتفاء بالقيمة التاريخية للدرب، التي ارتبطت بمسيرة حجاج بيت الله الحرام على مدى قرون.

وسيتضمَّن المهرجان عدداً من الفعاليات الثقافية والتراثية والعروض التقليدية، والحرفية، وعروض الصوت، والضوء، بالإضافة إلى برنامج علمي يتخلله مجموعة من ورش العمل واللقاءات المباشرة مع مختصين بالتراث.

ويستقبل مركز عبداللطيف جميل للتراث بمدينة فيد، الزوار، للاستمتاع بالعروض المبتكرة وفيديوهات تبين مسارات الدرب، في الوقت الذي تقام خارج المركز تجربة العروض لأعمال مستلهمة من هوية مدينة فيد ودرب زبيدة؛ لتتحول باحته إلى عرض مفتوح.

وسيوفر المهرجان ركنًا للمنتجات الحرفية؛ بهدف تعزيز قطاع الحرف ودعم وتمكين العاملين فيه، كما سيخصص مكانًا لاستضافة الرواة الشعبيين للحديث عن موروث المنطقة وأهمية الدرب التاريخية في حياتهم، إلى جانب تسيير قوافل الإبل والخيل في جولات ميدانية لزيارة المواقع التراثية القريبة، بالإضافة إلى تجهيز منطقة تضم مطعمًا ومقهىً شعبيًا ومساحة تراثية للأطفال.

يذكر أن درب زبيدة (طريق الحج الكوفي)، يعدُّ من أشهر المعالم التراثية الإسلامية ذات الأهمية التاريخية الكبيرة، بوصفه من أبرز طرق الحج والتجارة قديمًا، حيث يمتد من الكوفة بالعراق مرورًا بشمال المملكة وحائل والقصيم حتى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ارتبطت بمسيرة حجاج بيت الله.. "التراث" تنظم "فعاليات درب زبيدة" بمدينة فيد التاريخية

وفق “أخبار 24”.

ارتبطت بمسيرة حجاج بيت الله.. “التراث” تنظم “فعاليات درب زبيدة” بمدينة فيد التاريخية

جديد المحليات
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