لتوفير 2200 وحدة سكنية.. “روشن” تُطلق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” بجدة

أطلقت شركة “روشن”، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، اليوم (الخميس) المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة، لتوفير أكثر من 2200 وحدة سكنية مستقلة.
وقالت “روشن”: إن المشروع يمتد على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، ويتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة بمواصفات ومعايير استثنائية، تحدّها مجموعة متنوعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة.
وستشمل المجتمعات السكنية في “العروس” شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من مرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية، والترفيهية، حيث ستُصَمَّم جميعها وفق أعلى معايير التصميم والبناء من أجل تقديم نمط حياة عصري ومُتفاعل ، يجمع بين تقنيات البناء الحديثة والمتطورة، والطراز المعماري الوطني الأصيل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “روشن” ديفيد جروفر أن مشروع “العروس” يأتي امتدادًا لرؤية “روشن”، والتي نفخر بوصولها إلى جدة، ليتمكّن سكانها من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة يأتي امتداداً للإطلاق الناجح لمشروع “سدرة” بالرياض، الذي جاء مدعومًا بارتفاع طلب السوق على أحياء “روشن”، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل.