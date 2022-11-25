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رياضة > بعثة النصر تغادر إلى أبو ظبي الأحد
25/11/2022   10:30 م

بعثة النصر تغادر إلى أبو ظبي الأحد

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تسافر بعثة فريق النصر إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية، الأحد، لبدء معسكره الخارجي ضمن برنامج استعداداته خلال فترة توقف دوري روشن السعودي بسبب كأس العالم.

ويخوض النصر معسكرا اعداديا لمدة 13 يومًا وفقًا للبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق.

وواصل النصر تحضيراته، الجمعة، بتدريبات مسائية بدأت بالتركيز على النواحي اللياقية، وبعدها فرض المدرب الفرنسي تدريبات تكتيكية مختلفة، واختتمها بمناورات على ثلث الملعب. وفق “أخبار 24”.

ويستعد فريق النصر لمباراة ودية أمام ألميريا الإسباني في التاسع من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، قبل أن يعاود مشواره في دوري روشن بمواجهة الرائد في الـ15 منه ضمن منافسات الجولة التاسعة.

بعثة النصر تغادر إلى أبو ظبي الأحد

رياضة
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