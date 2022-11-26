بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

استعرض الأمن العام اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الأمن العامّ أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن قام بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية داخل مركبته، ومواطنيْنِ بحوزتهما 12.7 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.
وأضاف أنه أُطيح بـ4 أشخاص قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية وممتلكات والمتاجرة بها، ومواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه ألقي القبض على مواطن بحوزته 80 كلجم من نبات القات المخدر، ومبلغ مالي مخبأة في مركبة يقودها.
#الأمن_العام يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراًhttps://t.co/1gbb1E4whN#تم_القبض pic.twitter.com/rMx7KogHXr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 26, 2022