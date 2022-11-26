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رياضة > أول المتأهلين.. مبابي يقود فرنسا للعبور إلى دور الـ 16 بثنائية في الدنمارك (فيديو وصور)
26/11/2022   10:30 م

أول المتأهلين.. مبابي يقود فرنسا للعبور إلى دور الـ 16 بثنائية في الدنمارك (فيديو وصور)

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حقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على نظيره الدنمارك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “974”، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

سجل للمنتخب الفرنسي النجم كيليان مبابي في الدقيقتين 61 و86، بينما سجل هدف الدنمارك الوحيد كريستنسن في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويضمن التأهل إلى دور الـ 16، فيما يحل في المركز الثاني أستراليا برصيد 3 نقاط، والدنمارك في المركز الرابع بنقطة واحدة وخلفها تونس بنقطة واحدة أيضًا.  وفق “أخبار 24”.

وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دايو أوباميكانو، فاران، جول كوندي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشاوميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

فيما جاء تشكيل المنتخب الدنماركي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: فيكتور نيلسون، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستنسن، يواكيم ماهلي.

خط الوسط: راسموس كريستنسن، بيير إميل هوجبيرج، كريستيان إريكسن، جيسبر ليندستروم.

خط الهجوم: ميكيل دامسجارد، أندرياس كورنيليوس.

مبابي

مباراة فرنسا والدنمارك

أول المتأهلين.. مبابي يقود فرنسا للعبور إلى دور الـ 16 بثنائية في الدنمارك (فيديو وصور)

رياضة
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