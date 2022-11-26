جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والسودان والأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 64 طنًا و200 كلجم من السلال الغذائية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3.6 ألف فرد، وذلك ضِمن مشروع الأمن الغذائي لعام 2022.
كما استفاد أكثر من 2.7 ألف شخص خلال شهر أكتوبر الماضي من العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، واطلع المركز على سير أعمال ترميم مبنى روضة الإبداع بعدن.
ويهدف مشروع دعم التعليم في اليمن الذي يقدمه المركز إلى توفير الوصول الآمن للتعليم لـ 11.5 ألف طالب من خلال تأهيل 23 مدرسة بمحافظات عدن، وحجة، وحضرموت، والمهرة، إضافة إلى توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب.
وضخ المركز خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022، 7 ملايين لتر من المياه الصالحة للاستخدام في محافظة حجة، وصعدة، ونفذ 37 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، حيث استفاد من تلك الخدمات 44.7 ألف فرد.وفق “أخبار 24”.
ووزع المركز في محافظة العقبة بالأردن 760 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، ليستفيد منها 760 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
وقام المركز بتوزيع 678 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 678 فردًا.