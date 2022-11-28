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جديد المحليات > “إيجار”: عدم إلغاء العقد يجعله نشطاً ويلزم المُستأجر بسداد المستحقات
28/11/2022   7:08 ص

“إيجار”: عدم إلغاء العقد يجعله نشطاً ويلزم المُستأجر بسداد المستحقات

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب إلغاء العقد من خلال منصة إيجار بموافقة الطرفين، إذا رغب أحد الأطراف في ذلك.

وأوضحت الشبكة، أنه في حال لم يتم إلغاء العقد تكون حالة العقد نشطاً ويلزم المستأجر بسداد العقد حتى تاريخ نهاية العقد وفق ما نص عليه.

ونوهت إلى أنه في حال جرى السداد من خارج الشبكة يتم إصدار سند قبض من قبل المؤجر أو الوسيط العقاري، وأما إذا تم السداد من قنوات الدفع لدى إيجار (مدى- سداد) يتم إصدار سند قبض تلقائياً من قبل المنصة ولا يلزم موافقة المؤجر. وفق “أخبار 24”.

“إيجار”: عدم إلغاء العقد يجعله نشطاً ويلزم المُستأجر بسداد المستحقات

جديد المحليات
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