“حقوق الإنسان” تعقد ندوة عن حماية حقوق الطفل في الفضاء السيبراني

عقدت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض أمس (الأحد)، ندوة بعنوان “إستراتيجيات وممارسات حماية حقوق الطفل في الفضاء السيبراني فـي المملكة”، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.
وتهدف الندوة التي عُقدت بمشاركة متخصصين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والأمن العام، ومجلس شؤون الأسرة إلى استعراض الجهود والوصول إلى حلول لمواجهة مخاطر الفضاء السيبراني على الأطفال.
وأكدت على أهمية وجود جهة تُعنى بتبني الدعاوى ضد الشركات التي تنتج محتوى مخالفًا لأنظمة المملكة وقيم مجتمعها، وتُعزز وعي المجتمع والأسر بشكلٍ عامٍ بأهمية الإبلاغ عن كل محتوى مخالف يؤثر سلباً على الطفل سواءً كان في الألعاب أو التطبيقات أو الأجهزة الذكية.
كما أشارت إلى أهمية بناء السلوك والثقة لدى الأطفال للتعامل المسؤول والمنضبط في الفضاء السيبراني عبر الأجهزة الذكية، ونوه المشاركون بأهمية الحد من استخدامات الأطفال للتقنية وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الفضاء السيبراني نظراً لحيوية التقنية ودورها في مجالات التعليم والتطور، بما يتوافق مع أهداف برنامج القدرات البشرية.
وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيال أن مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحماية الطفل في العالم السيبراني تُعد من المبادرات الاستثنائية على مستوى العالم، كونها تعمل على تطوير أفضل السياسات لحماية الأطفال من التهديدات السيبرانية، وتُشكل سياجاً يحميهم، ويحصنهم من الفضاء السيبراني.
من جانبه، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن الطفل مبدع، ولا بد من بناء الثقة فيه ومشاركته في بناء الأدوات والسياسات والتشريعات الكفيلة بحمايته.
وفق “أخبار 24”.