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رياضة > بالفيديو.. محمد كنو: مباراة المكسيك “حياة أو موت” بالنسبة لنا
29/11/2022   10:50 م

بالفيديو.. محمد كنو: مباراة المكسيك “حياة أو موت” بالنسبة لنا

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شدد لاعب المنتخب السعودي محمد كنو، على أهمية مواجهة المكسيك غدًا، الأربعاء، في إطار الجولة الأخير من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المونديال.

وقال محمد كنو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد: “بالنسبة لنا مباراة المكسيك غداً هي حياة أو موت”، مضيفًا: “نتمنى أن نوفق ونفوز في المباراة ونبلغ الدور المقبل”.

وأشار كنو إلى أن ثقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في اللاعبين تعطيهم حافزاً إضافياً لتقديم الأفضل، لافتًا إلى أن الأخضر يمتاز بالتجانس داخل الملعب.

وأكد لاعب المنتخب السعودي أن هدف كل اللاعبين هو إسعاد الجماهير السعودية في لقاء الحسم أمام المكسيك، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيقدمون كل ما في وسعهم من أجل كتابة التاريخ وإسعاد الشعب السعودي. وفق “أخبار 24”.

وقال كنو إن دعاء الوالدين ودعم رينارد له من أهم أسباب تداول اسمه بين أهم اللاعبين في مونديال قطر، لافتًا إلى أن رينارد مدرب كبير، ويعتبر من أفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته فى الملاعب.

بالفيديو.. محمد كنو: مباراة المكسيك “حياة أو موت” بالنسبة لنا

رياضة
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