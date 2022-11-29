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رياضة > بالفيديو والصور.. السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور
29/11/2022   10:50 م

بالفيديو والصور.. السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور

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حصد منتخب السنغال بطاقة التأهل لدور الـ 16 من النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 بالفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الإكوادوري خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب السنغال بعد مرور (44) دقيقة بهدف سجله لاعبه إسماعيلا سار، ثم تعادل المنتخب الإكوادوري في الدقيقة (67) بهدف لاعبه مويسيس كايسيدو، قبل أن يُسجل كوليبالي الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة (70).

ورفع المنتخب السنغالي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في المركز الثاني بفارق نقطة عن فريق هولندا المتصدر، فيما توقف رصيد الإكوادور عند النقطة 4. وفق “أخبار 24”.

السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور

السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور

السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور

بالفيديو والصور.. السنغال يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بثنائية أمام الإكوادور

رياضة
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