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رياضة > إنهاء إجراءات عدد من أسر شهداء الواجب لحضور مباراة الأخضر أمام المكسيك (صور)
30/11/2022   7:12 ص

إنهاء إجراءات عدد من أسر شهداء الواجب لحضور مباراة الأخضر أمام المكسيك (صور)

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أنهت وزارة الداخلية إجراءات عدد من أسر شهداء رجال الأمن من جميع مناطق المملكة، لتمكينهم من مساندة المنتخب السعودي وحضور مباراته أمام منتخب المكسيك في مونديال 2022 بقطر، اليوم (الأربعاء).

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتمكينهم من حضور الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية.

كما أنهت المديرية العامة للجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، إجراءات سفر أسر الشهداء لحضور مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي اليوم الساعة العاشرة مساءً على استاد لوسيل، حيث ينافس الأخضر للتأهل للدور الثاني من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

الشهداء

الشهداء

الشهداء

الشهداء

إنهاء إجراءات عدد من أسر شهداء الواجب لحضور مباراة الأخضر أمام المكسيك (صور)

رياضة
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