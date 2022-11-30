وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي “Grimaldi Lines” إلى ميناء الدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي “Grimaldi Lines” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بواسطة السفينة “MSC Cristiana” قادمة من ميناء “MCID” الصيني وعلى متنها 4250 سيارة.
ويأتي هذا الحدث استكمالاً للهدف الاستراتيجي لموانئ بشأن “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية” لرفع تنافسية وتعزيز حضور الموانئ السعودية دولياً، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات والواردات وتطوير الأعمال التجارية مع العالم.
ويُعد ميناء الملك عبدالعزيز وجهة استثمارية واعدة نظراً لارتباطه محلياً بالميناء الجاف بالرياض وميناءي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري بمدينة الجبيل الصناعية وعدد من المواقع الأخرى الواقعة على شبكة الخطوط الحديدية “سار” مما يضيف إليه ميزة تنافسية بتطوير خدمات الشحن والتفريغ للسفن.
ويحتل الميناء الذي يأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021م؛ مكانة رائدة إقليمياً ودولياً نظراً لما يمتكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية تتأكد بوصول عدد أرصفته إلى 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة.
يُذكر أن “موانئ” أعلنت مؤخراً عن إضافة عدد من خدمات الشحن الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومن بينها خدمة “EJBS” وخدمة “FAM” وخدمة “GIX2” ؛ وذلك بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء.
وفق “أخبار 24”.