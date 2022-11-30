المملكة تنجح في تسجيل البن الخولاني وحداء الإبل في قائمة التراث الثقافي

نجحت المملكة في تسجيل عنصريّ “حداء الإبل”، و”البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة “اليونسكو”.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الذي عُقد اليوم (الأربعاء) في المغرب، حيث قادت المملكة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ودولة الإمارات، الملف المشترك لتسجيل عنصر “حداء الإبل”، والذي يُعرف بأنه أحد أشكال التعابير الشفهية التقليدية ووسيلة للتواصل بين الإبل ورعاتها.
فيما جاء تسجيل “البن الخولاني السعودي -المهارات والمعارف المرتبطة بزراعته-” تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك قادته هيئة التراث بدعم من وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وهيئة الطهي، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث “نحن تراثنا”.
من جهته قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن هذا الإنجاز جاء بدعم القيادة الدائم للقطاعات الثقافية، مهنئاً المواطنين السعوديين والأشقاء في سلطنة عمان والإمارات. وفق “أخبار 24”.
ويعد البن الخولاني من أفخر أنواع البن وأشهرها، ويبلغ عمر زراعته في جنوب المملكة أكثر من ثمانية قرون، وارتبطت بها عادات أهالي المنطقة، وشِعرهم، وأهازيجهم، واقتصادهم.
وبهذا التسجيل تصل عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي التي نجحت المملكة في تسجيلها ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو إلى 11 عنصراً ثقافياً، وهي: المجلس، القهوة العربية، العرضة النجدية، المزمار، الصقارة، القط العسيري، النخلة، حرفة السدو، الخط العربي، حداء الإبل، والبن الخولاني السعودي.