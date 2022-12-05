مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع الإصابات وحالات التعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، انخفاض الحالات الحرجة، وارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” ومعدل التعافي من المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 31 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825859 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 59 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813357 حالة، مبينة أنه تم تسجيل خروج 8 حالات من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 34 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9474 حالة وفاة.