“الخريّف” يطلق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، واستقطاب الموردين، وتوطين الصناعات.
وأضافت أن المبادرة تتضمن مبادرتين فرعيتين هما مصانع المستقبل لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات، إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة.
وأبانت أن المبادرة الثانية هي تحفيز المصانع الواعدة لاستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مبتكرة تقلّل الضمانات الشخصية ومتطلبات الملاءة المالية المطلوبة للحصول على التمويل بما يُمكن روّاد الأعمال من بدء أنشطتهم الصناعية.
وفق “أخبار 24”.