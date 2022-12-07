شاهد.. هطول أمطار خفيفة على العاصمة الرياض

شهدت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة للمنطقة؛ هطول أمطار خفيفة اليوم (الأربعاء).
وأظهرت صور لقطات لهطول الأمطار في عدد من أحياء وشوارع العاصمة الرياض، فيما يسود طقس غائم منذ صباح اليوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد ذكر في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم.
هطول #أمطار خفيفة على العاصمة #الرياض#نحيطكم_بأجوائكمhttps://t.co/I2ZkIDhb4s pic.twitter.com/VIPvxbPwmB
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 7, 2022
وفق “أخبار 24”.