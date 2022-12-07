ضمن برنامج ابتعاث.. “الثقافة” تكشف عن فرص لدراسة صناعة الأفلام

عقدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع هيئة الأفلام، أمس (الثلاثاء)؛ لقاءً افتراضياً للتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وأبرز الفرص التي يتيحها لدراسة التخصصات الثقافية والفنية بشكل عام، وبصناعة الأفلام بشكل خاص، في أبرز الجامعات العالمية.
وسلط اللقاء الضوء على قيمة ومكانة البرنامج الذي يكفل للطلاب رحلة تعليمية مُميزة ومُتخصصة في المجالات الفنية الإبداعية؛ وذلك من خلال مسارين، يُخصص الأول للحاصلين على قبول مسبق غير مشروط من المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج.
ويرتبط المسار الثاني للدارسين على حسابهم الخاص، حيث يمنحهم البرنامج فرصة الانضمام وفق آليّات وضوابط، أهمها أن يكون تخصّص الطالب ضمن إطار البرنامج، وأن تكون المؤسسة التعليمية ضمن قائمة المؤسسات المعتمدة.
كما تطرق اللقاء إلى التخصصات الثقافية والفنية التي يشملها الابتعاث وتندرج ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وتشمل الأزياء، فنون العمارة والتصميم، المتاحف، المكتبات، فنون الطهي، الآثار والتراث، الآداب واللغات واللغويات، الأفلام، وغيرها. وفق “أخبار 24”.
ويعتمد البرنامج على جامعات ومؤسسات تعليمية موصى بها وتعد من أفضل الجامعات على مستوى العالم، ومن ضمنها 10 جامعات متخصصة في صناعة الأفلام، استقبلت 100 مبتعث من بين 716 مبتعثاً، موزعين على باقي التخصصات ومختلف الجامعات.