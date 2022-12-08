وزير المالية: مستوى التضخم في المملكة منخفض مقارنة بدول العالم

أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، أن الإنجازات المتحققة في عام 2022، كانت نتيجة للعمل المتواصل في السنوات السابقة.
وأوضح الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي لميزانية 2023، أن المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة دول العشرين، التي حققت ارتفاعاً في التوقعات الاقتصادية الخاصة بها مرتين.
وأشار إلى أن ميزانية 2023 راعت ما تشهده المملكة من تنمية متسارعة وتحقيق العديد من مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى استراتيجيات ومشاريع قطاعية ومكانية متعددة.
ولفت إلى أن توقعات المملكة للعام المقبل تبقى متحفظة، مؤكداً أن المملكة تستهدف نمو الاقتصاد ككل، وليس نمو الواردات فقط.
وشدد وزير المالية على مواصلة العمل من موارد وعقول وسواعد وأبناء الوطن لتحقيق رؤية المملكة، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحقيق العديد من استراتيجياتها ومستهدفاتها.
وبشأن اتفاقية الوديعة المالية مع الجانب التركي، كشف بأن النقاش مستمر على بقايا الأرقام والحروف والأحكام والشروط بشأن الاتفاقية، ومن الممكن أن يتم خلال أيام، مؤكداً أن العلاقة مع تركيا جيدة وهناك سعي دائم لتطويرها بشكل أكبر.
ورداً على دراسة إعفاء بعض السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، أشار الجدعان إلى أن أرقام التضخم في المملكة لهذا العام 2.6 وهي أرقام منخفضة قياساً بأرقام التضخم العالمية.
وبيّن بأن هناك 3 أسباب لعدم وصول أرقام التضخم العالمي للملكة، الأول التدخل الحكومي المبكر في تثبيت أرقام التضخم في أسعار الطاقة، ما عمل على الحد من أرقام التضخم في المملكة.
وأضاف بأن السبب الثاني يكمن في الاستراتيجيات الاستباقية المتخذة خصوصاً فيما يتعلق بالغذاء، حيث استثمرت الحكومة المليارات في استراتيجية الأمن الغذائي، إلى جانب ضخ المليارات لدعم القطاع الخاص لرفع المخزون الغذائي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن السبب الثالث يتعلق بارتباط الريال بالدولار، وهو ما يعمل على تقليص الفارق في سعر الصرف عند استيراد السلع من خارج المملكة، منوهاً بأن المملكة مستمرة في دعم القطاع الخاص متمثلاً في دعم المستوردين ودعم قطاعات تربية الماشية والدواجن.
#وزير_المالية: إنجازات 2023 نتيجة عمل متواصل بالسنوات السابقة#ميزانية_السعودية2023 #SaudiBudget2023https://t.co/oIJsjZXXv7 pic.twitter.com/qg455klqFP
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 7, 2022
#وزير_المالية: مستوى التضخم في #المملكة منخفض مقارنة بدول العالم#ميزانية_السعودية2023 #SaudiBudget2023https://t.co/hGRc4yElKS pic.twitter.com/ODU8YZAY4q
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 7, 2022
#وزير_المالية : النقاش مع الجانب التركي مستمر بشأن اتفاقية الوديعة وقد يتم خلال أيام#ميزانية_السعودية2023 #SaudiBudget2023https://t.co/fztOpEvC1D pic.twitter.com/EC5iUjGftt
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 7, 2022
#وزير_المالية : 3 أسباب ساهمت في عدم وصول أرقام التضخم العالمي إلى المملكة#ميزانية_السعودية2023 #SaudiBudget2023https://t.co/j8EWpF15Eb pic.twitter.com/nM8mkvT4ip
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 7, 2022