مقهى يقدم “كبتشينو” و”لاتيه” بحليب الإبل في مهرجان المؤسس للإبل

تختلف أذواق ونكهات القهوة؛ لكن الجديد أن أحد المقاهي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض، يقدمها ممزوجة بحليب الإبل.
وقال زهران الزهراني، أحد العاملين في المقهى لـ”أخبار24″ إن المقهى مشارك في المهرجان ويستخدم لأول مرة منتجات محلية، في تصنيع القهوة؛ وذلك بهدف التعريف بها والترويج لها.
وأضاف أن جميع المنتجات الخاصة بالقهوة، تصنع بحليب الأبل الخاص بهم، مثل الكابتشينو واللاتيه والمكياتو، وكذلك منتجات غذائية أخرى وحلويات صنعت من نفس الحليب.
وأوضح الزهراني أن منتجاتهم منتشرة بشكل واسع في السوق الخليجي والأوروبي بأكثر من 21 فرعاً، وأن منتجات حليب الأبل خالية من البكتيريا والأمراض، وحاصلة على جوائز عالمية.
وبين أن منتجاتهم ستزيد انتشاراً بشكل أوسع في الأشهر القادمة، بالمملكة، وستُفتح في مكة المكرمة وجدة فروعٌ لهم، وأنه حرص على التواجد بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لقيمته الكبرى وأهميته العالمية.
ولفت إلى أن حليب الإبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية، ويُستخدم كمكمل غذائي تقليدي؛ لمواجهة الحياة الصحراوية؛ إذ يحتوي على مستويات عالية من المعادن كالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وغيره، ونسبة أقل مـن الكوليسترول.