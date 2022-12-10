ميسي يفوز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم

حصد قائد المنختب الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.
وحقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الهولندي، مساء اليوم الجمعة، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.
وسجل اللاعب مولينا الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة73 من ركلة جزاء.
وأحرز فوت فورست الهدف الأول لمتخب هولندا في الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+11، ليلجأ المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2. وفق “أخبار 24”.
وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليواجه نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022.