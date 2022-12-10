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رياضة > بعد الخروج من كأس العالم.. نيمار يثير قلق جماهيره بشأن اللعب مع البرازيل
10/12/2022   10:08 ص

بعد الخروج من كأس العالم.. نيمار يثير قلق جماهيره بشأن اللعب مع البرازيل

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قال نجم المنتخب البرازيلي نيمار، مساء الجمعة، إنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب مرة أخرى مع منتخب بلاده بعدما تجرع خسارة مؤلمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال نيمار للصحفيين، عقب انتهاء المباراة: “بصراحة لا أعرف.. أعتقد أن أي حديث الآن سيكون سيئا بسبب سخونة اللحظة.. ربما لا أفكر بشكل صحيح.. سيكون من السابق لأوانه القول إن هذه هي النهاية.. لكني لا أضمن شيئا أيضا. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل”.

وأوضح: “أريد بعض الوقت للتفكير في الأمر وما أريده لنفسي.. لن أغلق الأبواب أمام اللعب مع البرازيل ولا أقول بنسبة 100 في المئة إنني سأعود”. وفق “أخبار 24”.

بعد الخروج من كأس العالم.. نيمار يثير قلق جماهيره بشأن اللعب مع البرازيل

رياضة
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