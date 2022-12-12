شاهد.. أمطار غزيرة بشوارع جدة.. و”إدارة الأزمات” تجدد مطالبتها بالبقاء في المنازل

شهد شمال ووسط مدينة جدة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وذلك عقب تحذيرات سابقة من مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة بتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدني الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.
وطالب المركز جموع المواطنين والمقيمين بتجنب الأنفاق؛ نظراً لإغلاقها واستخدام الطرق البديلة، منوهاً بإغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد احترازياً.
فيما باشرت أمانة جدة من خلال فرقها الميدانية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية، مهيبة بالجميع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية والبقاء في مكان آمن وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه. وفق “أخبار 24”.
وناشدت الأمانة عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ (940).
وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة قد أهاب بالجميع البقاء في منازلهم، وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار؛ حفاظاً على سلامتهم؛ نتيجة الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.
أمطار غزيرة بشوارع #جدة .. و”إدارة الأزمات” تجدد مطالبتها بالبقاء في المنازل#جده_الان#امطار_جده
تصوير: لجين الأحمديhttps://t.co/ffMSXOAQwJ pic.twitter.com/0t9aQWh58n
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 12, 2022