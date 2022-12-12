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جديد المحليات > هيئة تطوير محمية الملك سلمان تدشن برنامج “نخبة الجوالة” بالتعاون مع جامعة تبوك
12/12/2022   7:16 ص

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تدشن برنامج “نخبة الجوالة” بالتعاون مع جامعة تبوك

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس (الأحد) 11 ديسمبر، برنامج نخبة الجوالة في نسخته الأولى بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة تبوك، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة دوارتي فيغريدو، ووكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد المطيري.

واستقطب البرنامج بنسخته الأولى عشرين مرشحاً من حديثي التخرج من كلية العلوم بجامعة تبوك، تتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية للهيئة، لإكسابهم الخبرة والمهارة لتأهيلهم وتمكينهم من تنفيذ المهام الوظيفية والواجبات من خلال تقديم برنامج تفصيلي متكامل أشرف على إعداده خبراء من داخل وخارج المملكة، متضمناً أحدث وسائل التعليم الأكاديمي والتطبيقي لضمان جاهزية المتدربين لتقديم الخدمات البيئية بالشكل الأمثل، بما يتوافق مع أهداف الهيئة ورؤيتها.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، قد شهدت مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدة جهات وهيئات حكومية، تصب ضمن إستراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.

محمية الملك سلمان

وفق “أخبار 24”.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تدشن برنامج “نخبة الجوالة” بالتعاون مع جامعة تبوك

جديد المحليات
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