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جديد المحليات > أكاديمية طويق تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من معسكر الحوسبة السحابية
13/12/2022   8:22 ص

أكاديمية طويق تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من معسكر الحوسبة السحابية

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احتفت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بتخريج 20 طالبًا وطالبة أكملوا معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية واجتازوا الاختبارات اللازمة وحصلوا على الشهادات الاحترافية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي، أن هذه الدفعة تعد هي الدفعة الأولى من المعسكرات التي تقام بالشراكة بين أكاديمية طويق والشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC Alibaba Cloud.

وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تخريج المزيد من الدفعات من الطلاب وتمكينهم، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الأكاديمية بضخ المزيد من الكوادر البشرية الوطنية في مجالات متنوعة كالحوسبة السحابية، والبرمجة، والتقنيات الناشئة، وغيرها من المجالات.

يذكر أن أكاديمية طويق يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد شهرياً، من خلال المعسكرات والبرامج التي تقيمها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات الرقمية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والبرمجة والدرونز

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وفق “أخبار 24”.

أكاديمية طويق تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من معسكر الحوسبة السحابية

جديد المحليات
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